В Петербурге на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова

У одного из студентов заподозрили коронавирус.

Студенческое общежитие "Северная столица" закрыли на карантин из-за одного студента из Италии. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала студентка Государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова Ирина А.

Общежитие находится на проспекте Просвещения и ранее туда поселили одного студента из Италии. Он через некоторое время пожаловался на свое состояние и его доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Из-за этого всех жильцов общежития отправили на карантин на 14 дней (выйти оттуда нельзя). У всех измеряют температуру и в случае повышенной температуры сразу отправляют в больницу. Остальные будут ходить на занятия.

Две недели все проживающие в общежитии "Северная столица" будут находиться в четырех стенах, а питание им обеспечат.

Накануне петербургский журналист попал в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.

Фото: Piter.TV