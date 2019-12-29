Петербургский журналист попал в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус

Полторы недели назад Илья Шатилин вернулся из Италии.

Петербургский журналист Илья Шатилин угодил в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом Шатилин сообщил на своей странице в Facebook 4 марта.

Как рассказывает в соцсети сам мужчина, 21 февраля он вернулся из Италии, а спустя полторы недели начал кашлять и затемпературил. Медики диагностировали у Шатилина пневмонию и подозрение на коронавирус, после чего определили в Боткинскую больницу, куда помещают на карантин всех коронавирусных "подозреваемых". На данный момент все заболевшие занимают отдельный блок палат в учреждении. Журналист отметил, что врачи предупредили о грядущем подписании бумаги о неразглашении диагноза.

Теперь пациент Шатилин не сможет самостоятельно выйти из палаты - комната оборудована электронными замками, еду и лекарства мужчине дают через шлюз в стене.

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Фото: Илья Шатилин / Facebook