Петербурженка с подозрением на коронавирус сбежала из Индии домой

Девушка уже приземлилась в Пулково.

Петербурженка Кристина Сальникова – блогер и тренер по духовным практикам, у которой подозревают коронавирус, – сбежала из Дели домой. Об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.

Кристина попала в больницу Индии из-за проблем с дыханием. До этого у нее несколько дней держалась высокая температура – около 40 градусов. Медики выписали ей направление на обследование и назначили 3-х недельный карантин, заподозрив коронавирус. Сама Кристина посчитала все это напрасным и вместо госпитализации отправилась в аэропорт и купила билет в Петербург.

В своем Instagram беглянка заявила, что карантин носит обязательный характер, однако она уверена, что у нее не коронавирус. Девушка позиционирует себя как сертифицированный тета-практик, на своих курсах она предлагает показать путь к оазису желаний и возможностей.

Стоит отметить, что в 10:21 самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Петербург через Москву с Кристиной на борту, сел в Пулково. В блоге Кристина заявила, что уже встретилась с врачом, вопрос с карантином пока не решен.

Ранее российский дипломат указал на связь коронавируса с США.

Фото: Instagram / kristina_salnicova