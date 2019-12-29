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Петербурженка с подозрением на коронавирус сбежала из Индии домой
Сегодня, 12:15
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Alena_Zinovieva

Петербурженка с подозрением на коронавирус сбежала из Индии домой

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Девушка уже приземлилась в Пулково.

Петербурженка Кристина Сальникова – блогер и тренер по духовным практикам, у которой подозревают коронавирус, – сбежала из Дели домой. Об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.

Кристина попала в больницу Индии из-за проблем с дыханием. До этого у нее несколько дней держалась высокая температура – около 40 градусов. Медики выписали ей направление на обследование и назначили 3-х недельный карантин, заподозрив коронавирус. Сама Кристина посчитала все это напрасным и вместо госпитализации отправилась в аэропорт и купила билет в Петербург.

В своем Instagram беглянка заявила, что карантин носит обязательный характер, однако она уверена, что у нее не коронавирус. Девушка позиционирует себя как сертифицированный тета-практик, на своих курсах она предлагает показать путь к оазису желаний и возможностей.

Стоит отметить, что в 10:21 самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Петербург через Москву с Кристиной на борту, сел в Пулково. В блоге Кристина заявила, что уже встретилась с врачом, вопрос с карантином пока не решен.

Ранее российский дипломат указал на связь коронавируса с США.

Фото: Instagram / kristina_salnicova

Теги: карантин, коронавирус, побег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 13:00

Вот тварь, ни о ком не думает. Гореть ей в аду

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:04

Она просто сучка! Видно, что на ней нет маски. Возмутительно! Она, блин, уверена! 

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Аноним
Сегодня 12:57

Если у неё есть инфекция тогда до получения результатов надо всех прибывших этим самолетом держать в карантине а так это все не имеет значение 

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Аноним
Сегодня 13:10

это не человек!!! 

таких как она надо в карцер сажать!!!

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