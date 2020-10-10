У 1350 петербуржцев выявили коронавирус за сутки

Полностью вылечились свыше 400 человек.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 18,6 тыс. россиян. У 7,5% больных инфекция никак не проявлялась. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 5 сентября.

На первом месте по числу зараженных ковидом остается Москва. В столице положительный тест на коронавирус получили 1542 человека. Вторую позицию в печальной статистике занимает город на Неве, где недуг подхватили 1357 человек. Отметим, что накануне больных было больше на 200 человек. Московская область входит в тройку антилидеров по количеству суточных случаев COVID-19. В регионе болезнь обнаружили у 826 жителей. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 190 человек.

За минувшие сутки победить болезнь смогли более 15 тыс. россиян. Среди них 431 пациентов - жители Петербурга. Зафиксировали 793 летальных исхода. В Северной столице скончались еще 36 больных.

Ранее на Piter.tv сообщили, что избыточная смертность в Петербурге за шесть месяцев 2021 года составила 19%.

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