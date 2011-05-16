Еще 1,5 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом

Победить инфекцию смогли 1,2 тыс. горожан.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 18,7 тыс. россиян. У 7,5 процентов больных не было никаких симптомов болезни. Об этом сообщили в оперативном штабе 4 сентября.

На первом месте по числу зараженных остается столица. В Москве COVID-19 обнаружили у 1 549 человек. Второе место занимает Петербург - здесь подхватили недуг 1 494 жителей. Отметим, что для города на Неве это рекордный показатель за две недели. В Московской области заболели 756 человек. Тем временем в Ленобласти коронавирус выявили у 192 пациентов.

Отметим, что победить инфекцию смогли 18,7 тыс. россиян. Из них 1 228 - жители Петербурга, еще 81 вылечившихся - жители Ленобласти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что глава Роспотребнадзора предупредила об осеннем росте заболеваемости ковидом.

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