Глава Роспотребнадзора предупредила об осеннем росте заболеваемости ковидом

Анна Попова напомнила о ежегодном всплеске респираторных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила об осеннем росте заболеваемости ковидом. Слова чиновницы привели журналисты телеканала "360". Спикер уточнила, что показатель можно снизить, но только в том случае, если граждан будут соблюдать все рекомендуемые санитарные меры для предосторожности.

Мы ожидаем подъем, это закономерно. Мы надеемся, что при полном соблюдении всех санитарных правил и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве напомнили что ежегодно в осенний период в РФ начинают чаще заражаться инфекционными и вирусными заболеваниями. Коронавирус не станет исключением. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций регистрируется во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети снова идут в школы.

В России планируют расшифровывать неизвестные инфекции в течение суток.

Фото: Правительство России