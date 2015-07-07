В России планируют расшифровывать неизвестные инфекции в течение суток

О такой задаче перед российскими специалистами рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что не только ковид, но любые другие неизвестные инфекции необходимо расшифровывать 24 часа.

"Чтобы оперативно реагировать, мы должны расшифровывать эти инфекции, как мы себе поставили задачу, за 24 часа", - сказала вице-премьер в ходе круглого стола в общественном штабе "Единой России".

Голикова добавила, что в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна быть собственная лаборатория для диагностики инфекций.

Ранее Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к 1 сентября.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ