Избыточная смертность в Петербурге за шесть месяцев 2021 года составила 19%

Численность населения частично поддерживается за счет миграционного потока.

В период с января по июнь 2021-го года смертность превысила рождаемость в Петербурге в 1,6 раз. В прошлом году — в 1,3 раза. Такие данные представил Петростат в докладе "Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-июле 2021 года".

В Ленобласти смертность превысила рождаемость в 2,4 раза против 2 раз в 2020-м году. В целом смертности в городе увеличилась на 18,7%, в соседнем регионе — на 16,8%. Численность населения составила, соответственно, 5 млн 379 тыс. и 1 млн 900 тыс. человек.

Миграционный период из стан СНГ в Петербурге составил 5934 человека, в область приехали 3210 человек. Больше всего в город прибыло с Украины, а в 47-й регион — из Таджикистана.

Фото: Piter.TV