За последние сутки на коронавирус обследовали более 12 тысяч петербуржцев

Ответы на вопросы, связанные с COVID-19, можно получить по номеру "122".

За минувшие сутки в Петербурге проверились на коронавирус 12 678 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 10 мая.

По номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу с вопросами о COVID-19 позвонили свыше 3 700 жителей Северной столицы.

Напомним, что в Петербурге для коронавирусных больных развернуто более 5 тысяч коек. Однако свободными являются около 20 процентов мест. Тем временем заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти: в Петербурге заразились COVID-19 729 человек. В Северной столице за минувшие сутки зарегистрировали еще 37 летальных исходов от COVID-19.

Ранее на Piter.tv сообщили, что общий запас вакцины в Петербурге на текущий момент составляет более 195 тысяч комплектов.

Фото: Piter.tv