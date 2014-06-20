В Петербурге для коронавирусных больных развернуто более 5 тысяч коек

Но свободны из них только 20 процентов.

В Петербурге для пациентов с COVID-19 на сегодняшний день выделено 5 248 коек. Однако свободными являются только 1 094 мест, что составляет 20,8 процентов от общего фонда для ковидных больных. Об этом сообщили в справке по противодействию эпидемии коронавируса в регионе от 9 мая.

Ранее на Piter.tv стало известно, что в Северной столице за минувшие сутки от инфекции скончались 37 пациентов. Заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти: в Петербурге заразились COVID-19 еще 729 человек.

За этот же период времени операторы обработали 6070 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что всего за последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Фото: Piter.tv