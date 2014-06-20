В Петербурге стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом

На 7,29 % выросла суточная госпитализация взрослых ковид-больных.

По сравнению с прошлой субботой в Северной столице увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом. Их стало больше на 0,75 процентов. Выросло и количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Суточный показатель увеличился на 7,29 процентов. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии в регионе от 9 мая.

Сохраняется тенденция роста заболеваемости. Власти города рекомендуют петербуржцам пользоваться средствами индивидуальной защиты и сделать прививку от COVID-19. Известно, что на сегодняшний день в городе на Неве вакцинировались 590 322 человека. Из них более 478 тысяч граждан завершили цикл вакцинации. За минувшие сутки впервые привились 2 099 желающих, за второй дозой пришли 2 868 человек.

Общий запас вакцины в Петербурге на текущий момент составляет более 195 тысяч комплектов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 37 петербуржцев скончались от коронавируса.

Фото: Piter.tv