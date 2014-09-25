Еще 37 петербуржцев скончались от коронавируса

Всего с начала пандемии в городе на Неве умерло 13 522 человека.

В Северной столице за минувшие сутки зарегистрировали еще 37 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием 9 мая.

Петербург продолжает занимать второе место в стране по числу погибших от коронавируса. Лидером в печальной статистике остается столица - вчера в Москве от коронавируса умерли 58 пациентов. Всего в России за последние сутки скончались от инфекции 334 человека.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге сдали анализы на коронавирус 16 тысяч человек. Операторы обработали 6070 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти. За минувшие сутки в Петербурге заразились инфекцией 729 человек.

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