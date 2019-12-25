Объявлен конкурс на подготовку территории строительства очередного этапа Широтной магистрали

Участок протяженностью 6,4 км проходит по территории двух субъектов (Санкт‑Петербурга и Ленинградской области), и имеет особое значение для реализации проекта.

АО "ЗСД" объявило открытый конкурс на выполнение работ в рамках этапа подготовки территории строительства на участке Широтной магистрали (ШМСД) от транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом до КАД. Эта территория относится к этапу 4.2 строительства, уточнили в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

Участок протяженностью 6,4 км проходит по территории двух субъектов (Санкт‑Петербурга и Ленинградской области), и имеет особое значение для реализации проекта – соединив ШМСД с КАД, позволит вывести транспортные потоки из Центрального, Фрунзенского и Московского районов на КАД в обход жилой и коммерческой застройки.

По результатам конкурса будет определен генеральный подрядчик, который осуществит переустройство инженерных коммуникаций, выполнит работы по освобождению территории, обследует территорию на наличие взрывоопасных объектов.

Во время подготовки данной территории планируется переустроить более 7 км сетей и сооружений водоснабжения, 2,7 км сетей связи, 3 км газопровода, 13 км линий электропередач и около 1 км сетей канализации.

В конце марта 2025 года проектно-сметная документация по этому участку получила положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Ранее стало известно, что под строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге планируют изъять три склада. Необходимо изъятие склада "Модуль" на улице Латышских Стрелков, 31И, площадью 143 "квадрата", складского корпуса №2 на улице Латышских Стрелков, 31Л, площадь которого 2,3 тыс. "квадратов", а также склада на улице Латышских Стрелков, 31С (1,7 тыс. "квадратов").

Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга