В Петербурге стартует второй сезон творческого конкурса "Каски в красках" для строителей

В Санкт-Петербурге готовится к запуску второй сезон необычного творческого проекта для работников строительной отрасли — конкурса "Каски в красках". Проект, впервые успешно реализованный в прошлом году Союзом строительных организаций города совместно с компанией "Главстрой Санкт-Петербург", вновь строителей проявить свою фантазию. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Основная цель конкурса — через художественное творчество укрепить культуру безопасности на строительных площадках и одновременно повысить престиж профессий, связанных со строительством. Участникам предлагается превратить обычную защитную каску в уникальный арт-объект, раскрасив её и оформив в любой технике. Таким образом, сугубо утилитарный элемент экипировки становится символом индивидуальности, внимательного отношения к охране труда и творческого подхода к работе.

В Союзе строительных организаций Петербурга поблагодарили всех, кто поддержал проект в его дебютном сезоне.

Конкурсный сезон 2026 года откроется 1 апреля. Именно с этой даты начнётся приём готовых работ. Итоги творческого состязания будут подведены 18 июня.

Также строителей Петербурга приглашают к участию в вокальном конкурсе "Нам песня строить и жить помогает".

Фото: Telegram / Союз строителей. Санкт-Петербург