В Петербурге подвели итоги конкурса "Каски в красках"

В Комитете по строительству Санкт-Петербурга состоялось отчетное мероприятие Союза строительных объединений и организаций, на котором подвели итоги программы Дня строителя. Одним из ярких событий стало награждение участников первого творческого конкурса "Каски в красках". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В проекте приняли участие 20 работников строительных компаний города. Организаторы отмечают, что главная цель конкурса — показать значимость профессии и привлечь внимание молодежи к строительной отрасли.

В первую очередь "Каски в красках" появился для того, чтобы мы могли популяризировать строительные профессии среди подрастающего поколения. Строительная отрасль является одной из локомотивов в нашей экономике. И сегодня мы вместе с нашими социальными партнерами проводим ряд профессиональных конкурсов. Вот, допустим, с 2007 года у нас есть ряд профессиональных конкурсов: конкурс каменщиков, конкурс бригадиров, конкурс сварщиков и так далее. Это также направлено на популяризацию рабочих профессий в строительной отрасли. Георгий Пара, председатель региональной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ

Победителем конкурса стала Виктория Демидова из группы компаний "ПРОК". Второе место заняла Екатерина Костина из ассоциации "Содружество строителей", третье — Анатолий Нечаев, представляющий АО "Метрострой Северной столицы".

С идеей помог мне мой сын Андрей, который также принимает участие в конкурсе рисунков, и вот он подсказал, какие идеи можно воплотить на этой каске. Виктория Демидова, победительница конкурса

Для участников проект стал не только профессиональным, но и личным событием, возможностью попробовать себя в творчестве.

Это очень необычно, спасибо, что есть такой конкурс, где можно себя попробовать в новой ипостаси в плане рисования и очень почетно и приятно, что оценило жюри мою работу. Екатерина Костина, призер конкурса

Конкурс "Каски в красках" объединил строителей и их семьи, превратив награждение в настоящий праздник. Организаторы уже объявили, что проект теперь станет ежегодным и войдет в программу мероприятий, посвящённых Дню строителя.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"