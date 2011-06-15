Полицейские задержали участника конфликта в отеле на Социалистической улице

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что 16 марта около 22:00 в полицию поступила информация о драке в зоне фуд-корта гостиницы, расположенной по адресу: улица Социалистическая, дом 21. Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во время конфликта двое мужчин устроили драку, в ходе которой один из них выстрелил из травматического пистолета и ранил другого в ногу.

Пострадавший, родившийся в 2001 году, рассказал полицейским, что столкновение произошло из-за долгового спора с незнакомцем. Возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство).

27 марта 2025 года в 19:30 возле дома №78 на Выборгском шоссе оперативная группа уголовного розыска задержала мужчину 2007 года рождения, подозреваемого в совершении данного преступления. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе драки на Рубинштейна мужчине проломили голову.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти