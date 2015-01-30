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В ходе драки на Рубинштейна мужчине проломили голову

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Задержан местный житель 2001 года рождения.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям рано утром 27 марта поступила информация о том, что около дома 36 по улице Рубинштейна происходит массовая драка. На месте обнаружили мужчину 1975 года рождения с телесными повреждениями, его госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным АН "Оперативное прикрытие", у пострадавшего пробита голова. 

Задержан местный житель 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее на Piter.TV: рецидивист нанес ножевые ранения знакомому в Шушарах. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: массовая драка, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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