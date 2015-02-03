Рецидивист нанес ножевые ранения знакомому в Шушарах

Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной груди и проникающим ранением живота.

В Пушкинском районе росгвардейцы задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. Напавшим оказался рецидивист, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Жильцы дома на Изборской улице в Шушарах 23 марта обратились в полицию с информацией о том, что во дворе происходит драка, один из участников которой был вооружен ножом. К адресу прибыл наряд вневедомственной охраны и поймал пьяного 43-летнего гражданина Белоруссии.

Между двумя знакомыми местными жителями случился внезапный конфликт, в ходе него задержанный нанес оппоненту несколько ударов ножом. Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной груди и проникающим ранением живота.

Рецидивиста судили за кражи и разбойное нападение на родине, он доставлен в отдел. Нож изъяли.

Ранее мы рассказывали о том, что на Загородном проспекте молодые люди устроили поножовщину.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти