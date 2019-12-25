На Загородном проспекте молодые люди устроили поножовщину

На месте обнаружили парня 2006 года рождения с ножевым ранением живота.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемых в поножовщине. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 23 марта в полицию поступила информация о драке у дома 11 по Загородному проспекту. На месте обнаружили парня 2006 года рождения с ножевым ранением живота, его госпитализировали в больницу. Также поймали двух других предполагаемых участников конфликта, ровесников своего оппонента. Все они были нетрезвыми.

Задержанных доставили в отдел для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина напал с ножом на знакомого в деревне Концы.

Фото: Piter.TV