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На Загородном проспекте молодые люди устроили поножовщину
Сегодня, 12:47
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На Загородном проспекте молодые люди устроили поножовщину

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На месте обнаружили парня 2006 года рождения с ножевым ранением живота.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемых в поножовщине. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 23 марта в полицию поступила информация о драке у дома 11 по Загородному проспекту. На месте обнаружили парня 2006 года рождения с ножевым ранением живота, его госпитализировали в больницу. Также поймали двух других предполагаемых участников конфликта, ровесников своего оппонента. Все они были нетрезвыми. 

Задержанных доставили в отдел для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина напал с ножом на знакомого в деревне Концы. 

Фото: Piter.TV

Теги: загородный проспект, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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