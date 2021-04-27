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Пьяный мужчина напал с ножом на знакомого в деревне Концы
Сегодня, 11:59
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Пьяный мужчина напал с ножом на знакомого в деревне Концы

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Пострадавший заявил, что его ранил неизвестный в ходе конфликта из-за сигареты.

Полицейские Кировского района задержали местного жителя, ранившего мужчину ножом в деревне Концы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию вечером 20 марта поступила информация от водителя автомобиля Skoda Octavia о том, что в салоне находится мужчина с ножевым ранением. Машину остановили на 83-м километре трассы "Кола". Управлявший иномаркой, 50-летний житель Концов, оказался пьяным, с ним был 41-летний пассажир. 

По словам пострадавшего, ранение он получил в ходе конфликта с неизвестным, когда вышел покурить около дома на Первой Карьерной улице. Но правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастен водитель. У них с потерпевшим произошла ссора. 

Оппонент агрессора госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, водителя доставили в отдел.

Ранее на Piter.TV: в школе на Гражданском проспекте пятиклассник во время ссоры ударил ножом одноклассника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: деревня концы, конфликт, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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