В школе на Гражданском проспекте пятиклассник во время ссоры ударил ножом одноклассника

В истории разбирается служба по делам несовершеннолетних полиции.

Пятиклассник ударил ножом одноклассника в школе в Калининском районе. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 19 марта мама привела 11-летнего сына в травмпункт с ссадиной, ушибом левой щечно-скуловой области и нижнего века левой орбиты. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Оказалось, что около полудня на перемене в школе на Гражданском проспекте мальчик подрался с одноклассником, который оскорбил его мать. В ходе потасовки последний нанес ему удар по лицу складным ножом. Испугавшись, обидчик выбросил нож. Подозреваемый на учете в полиции не состоит. В истории разбирается служба по делам несовершеннолетних полиции.

Фото: unsplash (YearOne)