  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Хмыров на фестивале ROOF FEST
Сегодня, 20:00
200
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Хмыров на фестивале ROOF FEST

0 0

Для зрителей старше 16 лет.

В треках Хмырова сочетаются петербургская романтика, дворовая честность и прямолинейность острого слова. Часто они звучат и в новом российском кино:  "Страсти по Матвею", "Содержанки", "Неспящие в Сосновке" и другие.

Хмыров со своей концертной группой (в составе гитарист, бас-гитарист, барабанщик и бэк-вокалисты) — постоянный участник самых значимых фестивалей последних лет, таких как VK Fest, "Дикая Мята", STEREOLETO, LiveFest, "Жиза", Motherland и других.  Его сольные выступления проходят с неизменным аншлагом. Артист не раз собирал полные московские клубы, а также концертные площадки в Петербурге и других городах России. В мае Хмыров выпустил новый сольный альбом, с которым уже зимой выступит с сольными концертами в разных городах.

Презентация альбома состоится 27 июня на главной крыше Петербурга в рамках фестиваля ROOF FEST. 

Также состоится концерт на крыше КОСТА ЛАКОСТА.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST

Теги: roof fest, хмыров
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии