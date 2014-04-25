Хмыров на фестивале ROOF FEST

Для зрителей старше 16 лет.

В треках Хмырова сочетаются петербургская романтика, дворовая честность и прямолинейность острого слова. Часто они звучат и в новом российском кино: "Страсти по Матвею", "Содержанки", "Неспящие в Сосновке" и другие.

Хмыров со своей концертной группой (в составе гитарист, бас-гитарист, барабанщик и бэк-вокалисты) — постоянный участник самых значимых фестивалей последних лет, таких как VK Fest, "Дикая Мята", STEREOLETO, LiveFest, "Жиза", Motherland и других. Его сольные выступления проходят с неизменным аншлагом. Артист не раз собирал полные московские клубы, а также концертные площадки в Петербурге и других городах России. В мае Хмыров выпустил новый сольный альбом, с которым уже зимой выступит с сольными концертами в разных городах.

Презентация альбома состоится 27 июня на главной крыше Петербурга в рамках фестиваля ROOF FEST.

Также состоится концерт на крыше КОСТА ЛАКОСТА.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST