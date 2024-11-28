Концерт на крыше КОСТА ЛАКОСТА

Для зрителей старше 16 лет.

"По-другому", "Весна", "Поневоле", "Алые водопады" — треки эпатажного и яркого КОСТА ЛАКОСТА, покорившие наши музыкальные сердца.

Творческая универсальность ЛАКОСТЫ — органично звучать как поверх танцевальной панк-музыки, так и радио-дружелюбного мумбатона, но его главный источник вдохновения — это поп-музыка 80-х и 90-х. В дуэте с Лолитой, творческом союзе с Элджеем или в сольных треках, как бы ни менялся визуальный и творческий стиль исполнителя, ясно одно: все его треки пропитаны личными историями, которыми музыкант хочет делиться со своими слушателями.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST