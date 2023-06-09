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Концерт Коста Лакоста
Сегодня, 20:00
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Концерт Коста Лакоста

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Для зрителей старше 12 лет.

В клубе "Аврора" состоится сольный концерт КОСТА ЛАКОСТА в рамках большого российского тура! "По-другому", "Весна", "Поневоле", "Алые водопады" — треки эпатажного и яркого музыканта, покорившие наши музыкальные сердца.

Творческая универсальность ЛАКОСТЫ — органично звучать как поверх танцевальной панк-музыки, так и радио-дружелюбного мумбатона, но его главный источник вдохновения — это поп-музыка 80-ых и 90-ых. В дуэте с Лолитой, творческом союзе с Элджеем или в сольных треках, как бы ни менялся визуальный и творческий стиль исполнителя, ясно одно: все его треки пропитаны личными историями, которыми музыкант хочет делиться со своими слушателями.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: коста лакоста
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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