Диетолог рассказал, кому нельзя есть мед

Также медик призвал не считать мед "эликсиром здоровья".

Мнение о том, что мед оказывает бактерицидное или вирулицидное действие на организм, как правило, не соответствует действительности. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Медик призвал не считать мед "эликсиром здоровья". Мёд вообще не рекомендуется употреблять людям с гипертонией, с повышенным/ пониженным давлением, ожирением.

Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем. Михаил Гинзбург, диетолог

Также Гинзбург. не рекомендовал давать мед детям до трех лет.

Летом "Роскачество" обнаружило мед со следами антибиотиков.

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