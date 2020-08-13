Эксперты проанализировали 46 образцов популярных торговых мерок в РФ.

"Роскачество" обнаружило мед со следами антибиотиков. Эксперты проанализировали качество продукции 46 наиболее популярных в РФ брендов меда. В список попали 45 отечественных марок и одна - из Австрии.Образцы исследовали по 466 показателям. Из них 399 - это показатели пестицидов, 41 - антибиотиков и 5 - параметры безопасности.

В меде 19 ТМ содержатся следовые количества антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования Технического регламента Таможенного союза сообщение "Роскачества"

Специалисты рассказали, что антибиотики могут оказаться в меде из-за несоблюдения пчеловодом инструкцию по применению ветеринарного препарата. Не исключено, что также использовались обычные антибиотики из аптеки. Однако эксперты не нашли в продукции потенциально опасные вещества, такие как мышьяк и тяжелые металлы.

В меде 43 торговых марок выявлены различные нарушения как обязательных требований технического регламента и ГОСТа.В двух образцах выявлено превышение содержания канцерогена (оксиметилфурфурола).

"Роскачество" проверило безопасность сосисок.

Видео: Youtube/Dr. Berg - официальный русский канал