Выплаты компенсаций Wildberries после пожара в Шушарах составили 99,6%

Остаточная задолженность составляет приблизительно 150 миллионов рублей.

Практически все предприниматели, потерявшие товар вследствие пожара на складе Wildberries в Шушарах, получили компенсацию убытков. Выплаты составили 99,6%, а оставшиеся 0,4% всё ещё находятся в процессе урегулирования, сообщила пресс-служба площадки изданию "Деловой Петербург".

Ранее в августе предыдущего года владелица Wildberries Татьяна Ким сообщала, что пострадавшим бизнесменам перечислено около 95% компенсации ущерба общей суммой порядка 34,9 миллиарда рублей. Остаточная задолженность составляет приблизительно 150 миллионов рублей.

Согласно информации Ассоциации участников рынка электронной торговли, весной текущего 2024 года количество продавцов, чей ущерб превысил миллион рублей, исчислялось минимум пятью тысячами человек. Около 10–20% пострадавших остались недовольны размером полученных компенсаций от платформы.

Ранее стало известно, как выглядит новый склад Wildberries в Шушарах.

Фото: Piter.TV