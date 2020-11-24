В Колпино отец взял в заложники 6 детей: что известно к данному часу

Штурм до сир пор не начат из-за сложной обстановки.

В Колпино мужчина по-прежнему продолжает удерживать детей в квартире на Пролетарской улице. Ситуация очень сложная и неоднозначная. Piter.TV собрал последнюю информацию к данному часу.

Сообщение в полицию от местной жительницы поступило 24-го ноября в 12:00. Женщина пояснила, что супруг выгнал ее из квартиры, где заперся с шестью детьми.

По данным некоторых источников, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и две недели назад у него началось обострение.

Спецназ продолжает совещаться, потому что ситуация неоднозначная. Денис Б. не выдвигает требований, только просит уйти всех, кроме жены. Если кто-то приближается, он подставляет нож к горлу ребенка. Именно поэтому до сих пор не начали штурм.

Видео: Piter.TV