В Петербурге хотят создать колледж-трансформер на 3 тыс. студентов

Учащиеся будут получать сразу 5-7 компетенций.

В Петербурге построят колледж-трансформер, который сможет быстро менять программы обучения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

Градоначальник отметил, что рынок труда быстро меняется, и образование должно за ним успевать. Планируется, что в колледже будут учиться 3 тыс. человек.

Популярность среднего профессионального образования растет. В этом году заявления на поступление в средние проф.образовательные учреждения подали 25 тыс. человек. В этом году было выделено 15356 бюджетных мест.

Ранее сообщалось, что студенты будут получать не одну, а 5-7 компетенций.

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