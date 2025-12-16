Сергей Миронов видит необходимость повысить оплату труда для педагогов.

Среднее профессиональное основание (СПО) на российской территории должно быть полностью бесплатным. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты рассказал, что кроме этого государству необходимо увеличить зарплату преподавателей системы СПО. Законодатель пояснил, что оплата труда преподавателей техникумов, колледжей, как и школьных учителей, должна быть не менее 200 процентов от средней региональной заработной платы.

Нужно полностью отказаться от платного образования в системе СПО и сделать его абсолютно бесплатным. Многие дети идут учиться в техникумы, чтобы поскорей "встать на ноги", побыстрей начать зарабатывать деньги. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В России предложили отменить штрафы за забытые водительские права.

Фото: Piter.tv