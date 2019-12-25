В Петербурге более 25 тыс. выпускников подали заявления в колледжи

В этом году в колледжах открыто 15356 бюджетных мест.

В этом году с мая по июль заявления в профессиональные образовательные учреждения подали 25 145 школьников. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

На текущий год в колледжах, находящихся в ведении комитета по образованию, открыто 15356 бюджетных мест. Из них для выпускников 9-х классов предусмотрено 10012 мест, для 11-х классов – 3527 мест.

В этом году, как и в прошлом, больше всего заявлений подано на следующие специальности: информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, сервис и туризм, образование и педагогические науки, изобразительные и прикладные виды искусств.

Ранее мы писали, что Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы.

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