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В Петербурге работают над созданием колледжа-трансформера
Сегодня, 10:56
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В Петербурге работают над созданием колледжа-трансформера

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В таком колледже будут получать 5-7 компетенций.

В Петербурге проектируют колледж-трансформер, который будет гибко откликаться на изменения на рынке труда. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Ирины Потехиной.

На Х Съезде Союза директоров Средних специальных учебных заведений России Потехина рассказала о том, что в регионе сейчас острый дефицит кадров. Проблему будут решать за счет сокращения сроков подготовки специалистов, полного аудита системы на предмет увеличения количества студентов. Разделить финансовую нагрузку хотят с соседями по агломерации. 

Для того, чтобы дети находили свое место на рынке труда, у них должна быть высокая вариативность возможностей. Будущие студенты будут получать не одну, а 5-7 компетенций.

Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга.

В колледжах будут обучаться как дети, так и взрослые. 

Накануне в Петербурге подвели предварительные итоги результатов ЕГЭ. 

Фото: Pexels / Christina Morillo

Теги: колледж-трансформер, среднее профессиональное образование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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