В Петербурге подвели предварительные итоги результатов ЕГЭ

На 300 баллов ЕГЭ на данный момент сдал только 1 человек.

В Смольном подвели итоги основного этапа ЕГЭ-2021. На максимальный балл один предмет сдали 458 учеников.

24 выпускника получили 100 баллов по 2 экзаменам. 300 баллов за 3 предмета получила пока что только одна выпускница — Полина Ефимова из лицея №470. Напомним, что на данный момент известны результаты не всех экзаменов. Информатику и ИКТ, например, сдали на прошлой неделе — 24 и 25 июня.

ЕГЭ в этом году сдавали 40 тыс. человек, среди них также есть выпускники прошлых лет.

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