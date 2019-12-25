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В Петербурге девушка впервые сдала 3 предмета ЕГЭ на 300 баллов
Сегодня, 18:00
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В Петербурге девушка впервые сдала 3 предмета ЕГЭ на 300 баллов

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Наиболее радостным для выпускницы стал результат по химии.

Впервые в Петербурге 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам получила девушка. Ранее рекорд удавалось установить только юношам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Выпускница лицея №470 Калининского района Полина сдала экзамены по русскому языку, математике и химии на максимальный балл. 

По словам выпускницы, на стремилась к тому, чтобы набрать 100 баллов, но все же результат сразу по трем предметам стал неожиданностью. 

Максимальный результат по русскому языку в Петербурга набрали 255 человек, по профильной математике — 23, химии — 26. 

На этой неделе завершится экзаменационная кампания. 22 июня ребята сдадут устную часть по иностранному языку, а 24 и 25 июня — информатику и ИКТ. 

Фото: пресс-служба комитета по образованию 

Теги: выпускница, егэ
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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