В Петербурге девушка впервые сдала 3 предмета ЕГЭ на 300 баллов

Впервые в Петербурге 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам получила девушка. Ранее рекорд удавалось установить только юношам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.
Выпускница лицея №470 Калининского района Полина сдала экзамены по русскому языку, математике и химии на максимальный балл.
По словам выпускницы, на стремилась к тому, чтобы набрать 100 баллов, но все же результат сразу по трем предметам стал неожиданностью.
Максимальный результат по русскому языку в Петербурга набрали 255 человек, по профильной математике — 23, химии — 26.
На этой неделе завершится экзаменационная кампания. 22 июня ребята сдадут устную часть по иностранному языку, а 24 и 25 июня — информатику и ИКТ.
Фото: пресс-служба комитета по образованию
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