Количество стобалльников на ЕГЭ по химии в Петербурге возросло в 2 раза

В том году химию на 100 баллов написали 26 человек, теперь — 57.

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Петербурге. На данный момент в Северной столице есть 134 стобалльных результата. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Средний балл по химии и географии получился выше общероссийского. По химии он составил 58,37, а по географии — 60,9. Выше 80 баллов экзамен по географии написали 116 человек.

В целом результаты сопоставимы с прошлым годом. Исключение составляет химии, по ней установили рекорд. Количество выпускников, получивших 100 баллов, увеличилось вдвое и достигло 57 человек. В том году их было 26. Шесть стобалльников по химии учатся в школе №77 Петроградского района. На 30% по сравнению с прошлым годом возросло количество высокобалльных результатов — 732.

Вместе с географией в этот же день писали литературу, однако первые итоги по этому предмету пока не подводили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обществознание стало вторым по популярности предметом на ЕГЭ в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по образованию Петербурга