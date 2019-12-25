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Количество стобалльников на ЕГЭ по химии в Петербурге возросло в 2 раза
Сегодня, 15:12
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Количество стобалльников на ЕГЭ по химии в Петербурге возросло в 2 раза

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В том году химию на 100 баллов написали 26 человек, теперь — 57.

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Петербурге. На данный момент в Северной столице есть 134 стобалльных результата. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Средний балл по химии и географии получился выше общероссийского. По химии он составил 58,37, а по географии — 60,9. Выше 80 баллов экзамен по географии написали 116 человек. 

В целом результаты сопоставимы с прошлым годом. Исключение составляет химии, по ней установили рекорд. Количество выпускников, получивших 100 баллов, увеличилось вдвое и достигло 57 человек. В том году их было 26. Шесть стобалльников по химии учатся в школе №77 Петроградского района. На 30% по сравнению с прошлым годом возросло количество высокобалльных результатов — 732. 

Вместе с географией в этот же день писали литературу, однако первые итоги по этому предмету пока не подводили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обществознание стало вторым по популярности предметом на ЕГЭ в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по образованию Петербурга

Теги: выпускники, география, егэ, химия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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