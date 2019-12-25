Обществознание стало вторым по популярности предметом на ЕГЭ в Петербурге

Экзамен длится почти 4 часа.

Сегодня, 15 июня, выпускники школ сдают ЕГЭ по обществознанию. В Петербурге дисциплину выбрали 15 тыс. человек — 38% от всех сдающих экзамены в этом году, сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Обществознание является вторым по популярности предметом по выбору после профильной математики. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Результаты будут известны не позднее 30 июня.

В Северной столице работают 107 пунктов на базе школ и 19 на дому. За ходом экзамена следят наблюдатели, а также камеры видеонаблюдения.

18-го июня ребята будут сдавать письменную часть экзамена по иностранному языку и биологию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начали штрафовать выпускников за списывание на экзаменах.

Фото: Piter.TV