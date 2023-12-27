Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания, прошедшего в декабре 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил изменить название среднего профессионального образования. Об этом следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. Он поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование".

Отметим, что на обсуждении этого вопроса в декабре прошлого года зампред правительства Дмитрий Чернышенко напомнил о словах премьер-министра Михаила Мишустина после посещения "Технополиса Москва". Глава правительства "сказал, что, когда говорят про среднее образование, он с этим не согласен".

Фото: официальный сайт президента России