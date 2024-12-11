По нормативам для строительства вестибюля станции "Театральная" понадобится 4-5 лет

Сейчас станция "Театральная", находящаяся между "Спасской" и "Горным институтом", работает на прогон, так как пока не имеет выхода на поверхность.

Нормативные сроки строительства вестибюля для станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге составляют от четырех до пяти лет. Однако городские власти рассчитывают выполнить работы быстрее. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко на пресс-конференции, прошедшей 17 января в ТАСС.

Как рассказал портал "Строительный Петербург" на данный момент ведется подготовка проектной документации, которая определит возможные варианты выхода станции. После этого начнутся этапы проектирования, экспертизы и непосредственно строительства.

Нормативно это 4-5 лет. Мы с комитетом по строительству строим всегда быстрее нормативных сроков, поэтому есть уверенность, что быстрее, чем упомянутые мной нормативные сроки, вестибюль и наклонный ход будут выполнены и введены в эксплуатацию. Николай Линченко, вице-губернатор

Станция "Горный институт", расположенная на Лахтинско-Правобережной линии, была введена в эксплуатацию в конце 2024 года. Сейчас станция "Театральная", находящаяся между "Спасской" и "Горным институтом", работает на прогон, так как пока не имеет выхода на поверхность.

Фото: Piter.tv