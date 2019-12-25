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Школы на Русановской начнут работать в 2024 году
Сегодня, 16:16
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Школы на Русановской начнут работать в 2024 году

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В учреждении смогут заниматься более 1,3 тыс. детей.

На Русановской улице школа откроется в 2024 году. Об этом рассказал глава Петербурга Александр Беглов во время прямой линии. 

В учреждении смогут учиться более 1,3 тыс. детей. Губернатор отметил, что дефицит школ и детских садов будет полностью закрыт к 2025 году. 

Также градоначальник рассказал, что в 2024 году откроется новая школа в Усть-Славянке. Она рассчитана на 1650 мест.

По словам Беглова, за ближайшие три года в Северной столице планируют построить и ввести  в эксплуатацию 62 школы и 106 детсадов.

Ранее на Piter.tv:  порядка 50 классов в школах Петербурга перешли на дистант.

Фото: Piter.tv

Теги: детские учреждения, русановская, усть-славянка, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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