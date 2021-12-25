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К 2025 году в Петербурге устранят дефицит школ и детских садов
Сегодня, 13:10
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К 2025 году в Петербурге устранят дефицит школ и детских садов

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Только с 2025 года город сможет приблизиться к нормативу.

В ближайшее время в Петербурге не решат проблему с дефицитом школ и детских садов. Власти города смогут разобраться с дефицитом учреждений только к 2025 году. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, за ближайшие три года в Северной столице планируют построить и ввести  в эксплуатацию 62 школы и 106 детсадов.

Только с 2025 года в городе будут строить столько школ и детсадов, сколько положено по нормативу, признался губернатор. 

Ранее на Piter.tv: Беглов объяснил, почему Петербург отказался от маршруток.

Фото: Piter.tv

Теги: дефицит детских учреждений, прямая линия с бегловым, строительство детских садов, строительство новых школ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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