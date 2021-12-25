К 2025 году в Петербурге устранят дефицит школ и детских садов

Только с 2025 года город сможет приблизиться к нормативу.

В ближайшее время в Петербурге не решат проблему с дефицитом школ и детских садов. Власти города смогут разобраться с дефицитом учреждений только к 2025 году. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, за ближайшие три года в Северной столице планируют построить и ввести в эксплуатацию 62 школы и 106 детсадов.

Только с 2025 года в городе будут строить столько школ и детсадов, сколько положено по нормативу, признался губернатор.

Ранее на Piter.tv: Беглов объяснил, почему Петербург отказался от маршруток.

Фото: Piter.tv