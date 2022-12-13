Володин: школу в Шиханах необходимо сдать к 1 сентября 2023 года

Спикер ГД РФ ранее взял шефство над строительством учреждения в Саратовской области.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что региональные власти обязаны сдать в эксплуатацию школу в Шиханах Саратовской области к 1 сентября 2023 года. Сегодня политик находится в рабочей поездке, в которой он смотрел работу по созданию учебного учреждения на 550 мест. Депутат напомнил чиновникам о том, что жители военного города ждут появление этой школы уже несколько лет. Ранее спикер ГД принял на себя обязательства по шефству над завершением работы по школе.

На основании обращений, при его поддержке, было проведено благоустройство поселка, построены спортсооружения, открыта новая школа искусств. пресс-служба Госдумы РФ

Володин назвал английский язык мертвым, призвав учить другие языки.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ