Депутат ГД выступил на Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Английский язык стал мертвым, поэтому вместо него надо изучать другие языки межнационального общения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности сделал российский председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Эксперт заметил, что Китай является ярким примером в качестве того, кто может сохранить собственную культуру и традиции. Такое заявление Володин сделал по завершению выступления чрезвычайного и полномочного посла КНР в Белоруссии Се Сяоюна, который говорил на русском языке.

Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский - это мертвый язык. Все, время ушло... Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Российский депутат заметил, что ему очень приятно, что на заседании присутствуют китайские друзья и стратегические партнеры, с которыми у всех стран ОДКБ складываются братские отношении.

Госдума поддерживает право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ