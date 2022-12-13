Госдума поддерживает право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле

Александр Хинштейн рассказал об изменениях, вносимых в законодательство.

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг 18 мая приняла в первом чтении законопроект, который позволит российским силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников. Документ наделяет полномочиями такие структуры как МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. В поясни тельных материалах говорится о том, что движение дронов будет производиться за счет из ликвидации или повреждения, подавления или преобразования сигналов аппаратуры противника. Документ внесла на рассмотрение палаты группа членов нижней палаты парламента России во главе с председателями профильных комитетов Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Ранее Хинштейн говорил о том, что действующее законодательство России позволяет сотрудникам силовых ведомств противостоять только воздушным БПЛА.

Володин заявил о необходимости бороться с "наливайками".

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ