Володин заявил о необходимости бороться с "наливайками"

Спикер Госдумы отметил, что депутаты обратили внимание на существующую в законодательстве лазейку касательно продажи алкоголя.

С так называемыми "наливайками" необходимо бороться, так как люди от этого страдают. Об этом сообщил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Группа депутатов выступила с инициативой создать группу по разработке законопроекта, который пресечет деятельность "наливаек". Володин отметил, что депутаты обратили внимание на существующую в законодательстве лазейку, с помощью которой алкоголь могут продавать круглосуточно.

Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают как кафе. Люди от этого страдают. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ.

Видео: Дума ТВ