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Володин заявил о необходимости бороться с "наливайками"

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Спикер Госдумы отметил, что депутаты обратили внимание на существующую в законодательстве лазейку касательно продажи алкоголя.

С так называемыми "наливайками" необходимо бороться, так как люди от этого страдают. Об этом сообщил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Группа депутатов выступила с инициативой создать группу по разработке законопроекта, который пресечет деятельность "наливаек". Володин отметил, что депутаты обратили внимание на существующую в законодательстве лазейку, с помощью которой алкоголь могут продавать круглосуточно.

Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают как кафе. Люди от этого страдают.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, закон, наливайки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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