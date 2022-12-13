Володин заявил о необходимости бороться с "наливайками"

С так называемыми "наливайками" необходимо бороться, так как люди от этого страдают. Об этом сообщил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Группа депутатов выступила с инициативой создать группу по разработке законопроекта, который пресечет деятельность "наливаек". Володин отметил, что депутаты обратили внимание на существующую в законодательстве лазейку, с помощью которой алкоголь могут продавать круглосуточно.
Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают как кафе. Люди от этого страдают.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ.
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