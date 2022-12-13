Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ

Россия ранее приостановила участие в договоре.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник 16 мая приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палатц парламента 10 мая. Напомним, что ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле стороны подписали обновленный вариант международного договора. Адаптированная версия была ратифицированав только четырьмя государствами. Речь идет о России, Казахстане, Белоруссии и Украине Однако в 2007 году Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ до того момента, пока все участницы НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ.

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Фото и видео: Государственная Дума