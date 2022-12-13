Володин: участники СВО должны иметь льготы при поступлении на бюджетные места в вузы

Спикер ГД рассказал о преференциях в учебе для бойцов СВО.

Участники российской специальной военной операции на Украине при поступлении в высшие учебные заведения на бюджетные места должны иметь льготы. Такое мнение в рамках заседания Совета законодателей в Петербурге сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Политик раскритиковал Министерство по образованию и науке за сложившуюся "парадоксальную ситуацию". Он напомнил, что волонтерам добавляют при поступлении два балла, а те, кто служил в армии или принимал участие в СВО, идут на общих основаниях.

Возьмите и создайте все условия для ребят, которые пошли служить в армию. Можно пойти по советскому пути, как это было ранее, - подготовительное отделение, полное содержание, обеспечение общежитиями, а затем зачисление на первый курс. Можно систему преференций. Вячеслав Володин, спикер Госдумы России

Парламентарий подчеркнул, что "надо брать сейчас и уже предлагать решения", так как многие бойцы уже возвращаются домой. Речь идет о тех, кто шел в зону СВО в качестве добровольцев. Вячеслав Володин предложил коллегам сделать так, чтобы защитники страны знали о том, что о них заботятся.

У нас огромное количество бюджетных мест, огромное количество. Не можем принять решение, чтобы на часть из этих бюджетных мест поступали те, кто нас защищает? Можем! В чем проблема? Вячеслав Володин, спикер Госдумы России

Госдума возьмет под контроль оздоровление Волги и строительство очистных сооружений.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ