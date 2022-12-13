Спикер ГД спросил у присутствующих в зале депутатов от приволжских регионов про наличие в субъектах очистных сооружений на Волге.

Госдума возьмет под контроль оздоровление Волги и строительство очистных сооружений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа.

Во время своего выступления Володин спросил у присутствующих в зале депутатов от приволжских регионов про наличие в субъектах очистных сооружений на Волге. Большинство отметили, что их нет. Спикер Госдумы напомнил, что в Госдуме эту работу возглавила Валентина Терешкова, представляющая интересы Ярославской области.

Когда вы начнете в Ярославле строить очистные? Вот когда? Когда Терешкова вздохнет спокойно? Ей надо что, вновь в космос выйти? Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин предложил пригласить посла США в Госдуму для явки Нуланд.

Видео: Дума ТВ