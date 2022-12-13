Володин предложил пригласить посла США в Госдуму для явки Нуланд

По его словам, Нуланд должна ответить перед комиссией и представителями народа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить посла США Линн Трейси в Госдуму для явки госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом он заявил на пленарном заседании.

Комментируя доклад парламентской комиссии по американским биолабораториям на Украине, Володин отметил, что Нуланд должна ответить перед комиссией и представителями народа. Он подчеркнул, что "у них на словах одно, на деле другое".

Они сейчас наразворачивают по периметру нашей страны и других стран, карту мы с вами видели. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума создаст рабочую группу с кабмином для доработки поправок в Семейный кодекс.

Видео: Дума ТВ