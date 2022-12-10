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Стало известно, сколько объектов образования и здравоохранения построили в Петербурге за 2022 год
Сегодня, 21:34
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Стало известно, сколько объектов образования и здравоохранения построили в Петербурге за 2022 год

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На встрече определили и планы на текущий год.

На совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга подведены итоги выполнения программы "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга".

В 2022 году открыли 49 объектов образования и здравоохранения первичного звена. Кроме того, введено 3 млн 474 тыс. "квадратов" жилья.

На встрече определили и планы на текущий год. Среди них – сокращение дефицита социальных объектов, постепенный переход к плановому строительству социальной инфраструктуры, внедрение Регионального инвестиционного стандарта и развитие проекта "Единая карта петербуржца". 

Ранее на Piter.TV: 11 школ откроют в Петербурге ко Дню знаний.

Фото: Piter.TV

Теги: новые соцобъекты, строительство больниц, строительство новых школ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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