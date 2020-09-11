Новые школы в Московском, Адмиралтейском и Приморском районах готовы к приёму учеников 1 сентября

До конца этого года в десяти районах Петербурга появятся 17 новых общеобразовательных школ.

В Петербурге в День знаний первых учеников примут 11 новых общеобразовательных школ. Три из них строители уже сдали, в остальных завершаются работы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В школе на 650 мест на Идрицкой улице в Московском районе будут учиться дети с 1 по 11 класс. В здании есть актовый зал с эстрадой и гримерными, библиотека с медиатекой и читальным залом, мастерские трудового обучения, два спортивных зала. Начальная школа будет располагаться в отдельном блоке, с собственным входом.

В школе на 825 мест на Малой Митрофаньевской улице в Адмиралтейском районе разместились учебные классы, спортзал, п помещение для занятий хореографией и гимнастикой, актовый зал, библиотека с читальным залом, кабинет информатики, а также кабинеты физики и химии с лабораторными и помещения для кружков.

Школа на 825 мест на Глухарской улице в Приморском районе рассчитана на 33 школьных класса. Помимо учебных кабинетов, в школе оборудованы мастерские для уроков труда, зал хореографии, актовый и спортивный залы, помещения для кружков, библиотека и информационный центр.

До конца этого года в десяти районах Петербурга появятся 17 новых общеобразовательных школ. В 2023-2025 годах в эксплуатацию планируется ввести более 60 школ и свыше 100 детских садов.

Недавно на Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детсад с классами начальной школы. Общая площадь здания составляет 6,8 тысячи м2. В учреждении есть бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой, библиотека.